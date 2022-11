Spy x Family: chi è Fiona Frost, l'enigmatica protagonista introdotta nel secondo cour?

Anche il secondo cour di Spy x Family ha raggiunto il pieno consenso del pubblico conquistando grandiosi risultati nelle classifiche dei più visti. Indirizzata ormai verso il finale, la seconda parte della prima stagione anime di Spy x Family introduce una nuova protagonista. Andiamo alla scoperta dei suoi segreti.

Dopo aver fatto la conoscenza dello sventurato George Glooman nell'episodio 19 di Spy x Family, il successivo appuntamento con l'adattamento prodotto da WIT Studio e CloverWorks introduce una ulteriore protagonista.

Quando Anya si reca in visita all'ospedale presso cui lavora Loid, facciamo la conoscenza di una sua collega, un'altra agente sotto copertura. Come Twilight, anche l'agente Nightfall è infiltrata in Ostania per conto della WISE.

Sotto il nome in codice di Nightfall, si cela l'identità sotto copertura di Fiona Frost, una donna fredda come il ghiaccio che sembra scaldarsi solamente quando si trova al fianco del collega Twilight, la migliore delle spie nonché suo maestro.

A doppiare Fiona troviamo la doppiatrice giapponese Ayane Sakura, che della protagonista da lei interpretata ha detto di trovarla affascinante, ma al contempo strana. Fiona ha infatti un volto che non trasmette emozioni, ma che dietro quell'inespressività nasconde molto altro. Il debutto di Fiona certamente scuoterà l'equilibrio della famiglia Forger.