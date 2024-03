Spy x Family, chi sono i veri genitori della piccola telepate Anya Forger?

Come da copione, in una serie come Spy x Family, i protagonisti celano abilmente la propria identità. Ognuno di loro custodisce gelosamente un segreto e un passato avvolto nel mistero. Tra questi c'è anche la piccola Anya Forger, la vivace figlia adottiva della famiglia.

A causa della giovane età, Anya dimostra spesso di essere ingenua e inconsapevole del mondo che la circonda. Pur essendo dotata di una telepatia eccezionale, a volte fraintende le situazioni a proprio discapito. Nonostante ciò, scopre subito le professioni segrete dei suoi genitori e si impegna a proteggerli usando le sue abilità, evitando di esporsi allo stesso tempo.

Le origini di Anya in Spy X Family, però, rimangono un mistero. Prima di essere adottata da Loid, Anya era già stata adottata e restituita all'orfanotrofio diverse volte. Perfino il protagonista, con le sue abili capacità investigative, non è riuscito a far luce sulle circostanze della sua nascita.

La questione dei suoi genitori naturali viene a galla solo durante il colloquio di ammissione di Anya alla Eden Academy. Il preside Murdoch Swan, con fare arrogante, rivolge alla famiglia Forger domande inappropriate sulla loro struttura familiare non convenzionale, nel tentativo di farli bocciare. I Forger riescono a gestire con grazia le domande offensive di Murdoch, e Anya afferma con sincerità di amare già Loid e Yor come suoi genitori. Tuttavia, Murdoch insiste, chiedendo ad Anya se preferisce i suoi genitori adottivi o quelli biologici.



Loid, intuendo il dolore che la domanda potrebbe causare alla figlia, deduce che i suoi genitori naturali l'hanno probabilmente abbandonata. Commossa dalla domanda e dalla sua stessa ignoranza riguardo ai suoi genitori biologici, Anya scoppia in lacrime. Loid e Yor la portano via e abbandonano il colloquio. Successivamente, Murdoch viene rimproverato per il suo comportamento, e Anya viene ammessa all'Eden Academy dopo essere stata messa in lista d'attesa.

Al momento, non si sa nulla dei genitori naturali della bambina, e non è chiaro se avranno mai un ruolo nella sua vita. Fortunatamente, all'interno della famiglia Forger, qui visibile in un cosplay su Instagram, regna un amore incondizionato, e Anya si è felicemente integrata nella sua nuova casa con una famiglia che ama con tutto il cuore. Tuttavia, questo la spinge a un controllo quasi maniacale nel tentativo di aiutare Loid nella sua missione, credendo di essere una spia super segreta.