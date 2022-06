Spy x Family, ecco la clip di Anya mentre ottiene la sua prima stella

La stagione anime primaverile 2022 sta per giungere al termine, e con essa anche il primo filone di episodi di Spy x Family. La serie ha fatto registrare in poco tempo un ottimo indice di ascolti, conquistando tantissimi nuovi fan oltre a quelli che avevano già letto il manga dell'autore Tatsuya Endo.

Nell' episodio 1x11 di Spy x Family, disponibile su Crunchyroll, abbiamo visto Twilight e la piccola Anya alla ricerca di un metodo per far ottenere a quest'ultima una stella, distintivo di eleganza dato solo ad alcuni alunni che si distinguono per particolari meriti. La giovane non sembra molto portata per lo studio o per qualsiasi attività sportiva, così suo padre Loid decide di portarla a fare del volontariato in ospedale.

Durante la visita dei Forger, un giovane paziente della struttura rischia di morire affogato nella piscina riabilitativa. Anya riesce a portarlo in salvo grazie alla sua telepatia, che le permette di accorgersi della situazione percependo i pensieri del ragazzo. Una volta risolta la situazione grazie all'aiuto di papà Twilight, la piccola Anya riceve una stella dall'Eden College, che la porta un passo più vicina a diventare Imperial scholar.

La clip che @hourlysxf ha condiviso su Twitter ci mostra il momento in cui Anya riceve la stella, in una scena che vede la telepate applaudita da tutti i suoi compagni di scuola. Spunta anche l'housemaster, bizzarro professore dell'Eden College amatissimo dai fan, che apostrofa la ragazza con un "Ultra Elegant!"

Ben fatto, Anya! Operation Strix si avvicina di un passettino a una conclusione positiva. Nel prossimo episodio di Spy x Family si potrebbe aggiungere un nuovo membro alla famiglia Forger, che i più attenti avranno già adocchiato nell'episodio 1x11.