Spy x Family CODE: White, Anya e Bond in pericolo nel nuovo trailer

Siamo sempre più vicini al debutto del film natalizio Spy x Family CODE: White in Giappone. La pellicola ha incuriosito il pubblico: si tratterà infatti di un lungometraggio totalmente inedito e allo stesso tempo canonico per la serie di Spy x Family, in quanto ideato dall'autore originale Tatsuya Endo.

Solo pochi giorni fa è stato pubblicato un altro trailer di Spy x Family CODE White, incentrato su Yor Forger, l'elegante madre di famiglia e talentuosa sicaria che fa da coprotagonista per la pellicola. Questa volta è invece toccato alla piccola Anya e al suo fidato cane Bond: i due sono stati al centro di un teaser che potete vedere in calce a questa notizia.

L'amicizia fra Anya e Bond è una delle più dolci di tutto Spy x Family e il breve trailer ripercorre questo meraviglioso rapporto. A quanto pare, i due si ritroveranno a fronteggiare degli spaventosi criminali e dovranno combattere con tutte le loro forze per uscirne vivi. Per fortuna, potranno contare sull'appoggio di Loid e Yor.

Spy x Family CODE: White uscirà in Giappone il 22 dicembre. In Italia, fortunatamente, non dovremo aspettare molto per vedere il film: è stato già confermato che Spy x Family CODE White arriverà nei cinema italiani nel 2024 attraverso Crunchyroll.



La stessa piattaforma streaming ha pubblicato la trama d film, che ci svela che "lui è una spia, lei è un'assassina. Insieme, Loid e Yor tengono segreta la loro doppia vita fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la figlia adottiva Anya, una telepate, scopre i loro eccitanti segreti a loro insaputa. Loid tenta di fare progressi nella sua ultima missione, l'Operazione Strix, con il pretesto di portare Yor e Anya in vacanza per il fine settimana. Il progetto di Loid si rivela più difficile del previsto quando Anya viene erroneamente coinvolta nella missione e innesca eventi che minacciano la pace nel mondo!"