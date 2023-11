Spy x Family Code White arriva in Italia: il film di Anya al cinema con Crunchyroll

Mentre Anya diverte gli spettatori nel nuovo arco narrativo di Spy x Family Stagione 2 cominciato con la quinta puntata della serie, una grandiosa notizia emoziona i fan italiani della spy comedy di Tatsuya Endo. Il film Spy x Family CODE: White arriverà presto anche nei cinema italiani.

Spy x Family è uno dei più grandi successi degli ultimi anni e in quanto tale il suo approdo al cinema era solo una questione di tempo. Spy x Family CODE: White è il primo lungometraggio dedicato alla famiglia Forger e che porterà i meme di Anya sul maxi schermo. La sua uscita al box office nipponico è prevista per il 22 dicembre 2023, ma finalmente abbiamo anche una data per il rilascio internazionale.

Sony Pictures Entertainment e Crunchyroll porteranno Spy x Family CODE: White anche in Italia, oltre che in tanti altri Paesi europei e del mondo. Il film diretto da Takashi Katagiri e animato in collaborazione tra WIT Studio e CloverWorks arriverà nei cinema nostrani nel 2024.

La storia di Spy x Family CODE: White è scritta dall'autore del manga Tatsuya Endo, per cui quest'avventura di Anya può considerarsi canonica a tutti gli effetti. La spia Loid, la bambina telepate Anya e l'assassina Yor porteranno avanti la loro doppia vita fingendo di essere una famiglia normale anche in questa pellicola. Impegnato in un fine settimana invernale, Loid porterà avanti l'Operazione Strix, la missione che lo ha portato in Ostania. La situazione si complicherà quando Anya si lascerà travolgere per sbaglio dagli eventi scatenando una serie di cataclismi che potrebbero portare alla guerra nel mondo.