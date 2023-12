Spy x Family Code: White, si avvicina l'uscita in Italia? Tutto quello che sappiamo

Spy x Family Code: White sta per approdare nei cinema giapponesi. Il film tratto dal popolare anime arriverà sugli schermi nipponici il prossimo 22 dicembre, mentre non è ancora chiaro se - e in quali - territori stranieri verrà distribuito. Nel frattempo Crunchyroll ha anche rivelato la durata del lungometraggio, che ammonta a circa due ore.

Spy x Family Code: White è un unicum nella storia del franchise tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Endo. Non solo è di fatto il primo lungometraggio animato della saga, ma racconterà una storia completamente inedita. Proprio come il prossimo film di Boruto, gli autori dell'anime hanno deciso di svincolarsi da qualsiasi materiale preesistente, in modo da garantire al lungometraggio una maggiore autonomia narrativa.

Ma il film non vuole in alcun modo alienare i fan o astrarsi dalle logiche e dai linguaggi che hanno decretato l'enorme successo della serie animata. Tanto che lo stesso autore del manga ha partecipato alla produzione in qualità di character designer e di supervisore delle animazioni, in modo da assicurarsi in prima persona della riuscita del film, garantendo al tempo stesso la contiguità (estetica, tematica) con i toni e i registri che hanno permesso a Spy x Family di diventare così popolare a livello internazionale, trascendendo ogni barriera culturale.

Proprio alla luce del successo planetario riscontrato dall'anime, è possibile supporre una distribuzione internazionale del film. Non a caso Crunchyroll ha già annunciato che distribuirà sul suolo nordamericano questo Spy x Family Code: White, senza però fornire ulteriori dati relativamente al periodo di uscita. Si sa con certezza che il lungometraggio arriverà sugli schermi statunitensi nel corso del 2024, sia in versione sottotitolata, che doppiata. Un annuncio che con tutta probabilità sarà replicato anche in altri territori, in caso di successo dell'iniziativa.

Per l'eventuale uscita del film in Italia, bisogna perciò aspettare i risultati al box office internazionale. Ma il recente passato degli anime al cinema, fatto di buoni riscontri da parte del pubblico italiano, ci lascia pensare che il film avrà una sua distribuzione nel nostro paese. Probabilmente già nei prossimi mesi.