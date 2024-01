Spy x Family CODE: White celebra il suo successo con un trailer: a breve anche in Italia?

Uscito il 22 dicembre 2023 nelle sale nipponiche, Spy x Family CODE: White è un successo assoluto. Il lungometraggio originale tratto da Spy x Family di Tatsuya Endo sta sbancando i box office nipponici entusiasmando gli appassionati. Ma cosa sappiamo a riguardo dell'uscita italiana?

Spy x Family è stato tra i migliori anime della stagione autunnale 2023 con una seconda stagione che ha emozionato e divertito i suoi spettatori. Ma l'avventura della piccola Anya non è finita in TV. La popolarità della famiglia Forger ha raggiunto anche il maxi schermo.

TOHO Animation conferma l'incredibile successo di Spy x Family CODE: White rilasciando un trailer che ci aggiorna sui numeri fatti registrare dalla pellicola. In appena tre settimane dall'uscita, il primo film anime della serie spy comedy ha venduto oltre 2,59 milioni di biglietti, per incassi pari a quasi 24 milioni di dollari. Nei prossimi giorni, per forza di cose, questi numeri già pazzeschi sono destinati a crescere.

Spy x Family CODE: White arriverà in Italia con Crunchyroll. Visto il successo ottenuto in patria e il clamore intorno alla serie, non trascorrerà molto prima che il lungometraggio raggiunga i territori internazionali. Dell'uscita italiana di Spy x Family CODE: White non sappiamo ancora molto, ma l'esordio è sicuramente previsto per i prossimi mesi di questo 2024.