Spy x Family Code White: nuovi character visual per il film in arrivo

A dicembre uscirà il nuovo film inedito di Spy x Family, intitolato Code: White. Di questo lungometraggio si conoscono pochi dettagli, se non che la famiglia Forger vivrà un'avventura proprio nel periodo natalizio. In vista di quest'uscita, sono stati rilasciati i nuovi design dei personaggi.

Nelle ultime ore sono spuntate delle immagini con i nuovi design della famiglia Forger. Loid, Yor, Anya e anche il cane Bond sono stati mostrati con i loro look invernali, in vista del freddo che ci sarà nel periodo di Natale. Essendoci le vacanze invernali, la piccola Anya non frequenta l'Eden College e di conseguenza ha un outfit in pieno stile natalizio.

Com'è stato rivelato da una locandina di Spy x Family Code White, il film uscirà il 22 dicembre in tutte le sale cinematografiche giapponesi, ossia pochi giorni prima di Natale. Al momento, le informazioni sulla trama sono ridotte ma un trailer di Spy x Family Code White ha offerto un primo sguardo al lungometraggio.

Il creatore della serie originale, Tatsuya Endo, sta visionando l'opera animata, ma non è stato rivelato se sarà una storia canonica e dove si collocherà nella storia. Ciò che è certo è che il franchise sarà ancora una volta pronto a stupirci con le nuove avventure dei Forger. Spy x Family è pronta a festeggiare il Natale con tutti i suoi fan, non ci resta che attendere l'uscita del lungometraggio!