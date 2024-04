Spy x Family Code: White, tutto quello che dovete sapere sul film in arrivo al cinema

La serie anime Spy x Family ha catturato l'attenzione dei fan in tutto il mondo grazie al suo mix di azione e commedia. Ora che è finalmente in arrivo il film anime Spy x Family Code: White, lungometraggio natalizio e completamente inedito anche in Italia, è tempo di comprendere trama e uscita della pellicola.

Il film ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi a dicembre 2023 e ora si prepara a raggiungere il pubblico americano nel mese di aprile. Con l'arrivo di Spy x Family Code: White, i fan si sono trovati a chiedersi se il film sia canonico e se possa essere goduto anche da coloro che non hanno familiarità con la serie.

Nonostante il film sia al 100% canonico, poiché ideato dall'autore originale della serie, Tatsuya Endo, esso può essere tranquillamente visto anche da spettatori che non hanno mai letto il manga o che non hanno mai guardato l'anime.

Il nucleo della storia ruota attorno alla famiglia Forger, i cui membri sono legati da segreti e missioni nascoste. Loid, Yor e Anya Forger insieme al loro adorabile cane Bond formano un nucleo familiare insolito ma affiatato. Mentre Loid cerca di mantenere la pace tra due nazioni attraverso la sua missione segreta, Yor bilancia la sua vita da moglie con la sua identità di assassina. Anya, la figlia adottiva, è un'abile telepate che si impegna a mantenere unita la famiglia. Insieme, affrontano sfide e avventure che mettono alla prova il loro legame familiare.

Il film Spy x Family Code: White amplia ulteriormente il mondo della serie, presentando nuovi personaggi e situazioni intriganti. Mentre i membri della famiglia Forger si trovano alle prese con nuove minacce e avventure, il resto del cast, compresi alleati e antagonisti, entra in gioco per arricchire ulteriormente la trama. La storia, pur mantenendo una narrazione lineare, si sviluppa in modo avvincente, regalando al pubblico momenti di azione spettacolare e commedia irresistibile.

Una delle peculiarità del film è la sua ambientazione natalizia, che aggiunge un ulteriore fascino alla storia. Spy x Family Code: White uscirà in Italia il 24 aprile, nonostante la sua ambientazione nel cuore dell'inverno.

