Spy x Family CODE: White, ecco la locandina del film! La data di uscita del trailer

Il successo di Spy x Family è stato assoluto. Se il manga era da anni sulla cresta dell'onda, con vendite davvero eccellenti fin dalla pubblicazione dei primi volumi, l'anime ha confermato più e più volte la propria qualità nel corso delle due diverse fasi di pubblicazione. La prima stagione è stata uno degli anime più visti in streaming nel 2022.

Il successo ha portato a un rinnovo pressoché immediato dell'anime di Spy x Family, che tornerà in futuro con una seconda stagione. Per ora, la data prevista per il ritorno di Spy x Family è ottobre 2023, quindi Anya e famiglia sono ancora lontani. Tuttavia, sempre in quei mesi, c'è un altro progetto che farà capolino.

Mentre la seconda stagione verrà trasmessa in TV e sui servizi streaming di tutto il mondo, in scena al cinema verrà proiettato il film Spy x Family CODE: White, il film della serie. In quest'avventura tutta natalizia, Anya e il resto della famiglia Forger, composta dai genitori Yor e Loid e dal cane Bond, si ritroveranno alle prese con altre sfide familiari e spionistiche. La locandina di Spy x Family CODE: White in basso promuove il progetto, con Anya al centro con un tesoro brillante tra le mani e gli altri tre componenti della famiglia intorno, ognuno con degli oggetti che serviranno per questa narrazione inedita.

Spy x Family CODE: White debutterà il 22 dicembre 2023 nei cinema giapponesi e sarà una storia completamente originale, quindi mai apparsa nel manga.