Spy x Family CODE: White, Loid Forger entra in azione nel promo del film

E' molto vicina la data del debutto in Giappone di Spy x Family CODE: White, il film natalizio basato sul manga di Tatsuya Endo. In vista dell'uscita, lo studio che lavora all'anime ha rilasciato un nuovo video promozionale dedicato al "padre" di famiglia e spia segreta Loid Forger.

Il video promozionale in questione, dalla durata di trenta secondi, è disponibile in calce alla news e mostra Loid Forger, o per meglio dire la spia Twilight, prepararsi per una missione top-secret. Anche la piccola Anya e sua "moglie" Yor verranno erroneamente coinvolte in questo incarico speciale: ne vedranno delle belle!

Spy x Family CODE: White uscirà il 22 dicembre in tutte le sale cinematografiche giapponesi mentre in Italia arriverà nei cinema attraverso Crunchyroll nel 2024. Il film sarà realizzato sempre dai due studi d'animazione Wit e Cloverworks, entrambi conosciuti per titoli estremamente popolari, rispettivamente per Attack on Titan e Fairy Tail: The Final Series.

A differenza della serie televisiva animata, questo lungometraggio sarà completamente inedito rispetto al manga originale, per cui i fan non vedono l'ora di scoprire sempre di più su Spy x Family CODE: White. Alcune settimane fa sono stati pubblicati i nuovi look invernali dei protagonisti di Spy x Family. E' stata svelata anche parte della trama del film:

"Lui è una spia. Lei è un'assassina. Insieme, Loid e Yor tengono per sé la loro doppia vita fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la figlia adottiva Anya, una telepate, conosce entrambi i loro eccitanti segreti a loro insaputa. Con il pretesto di portare le due in vacanza per il fine settimana, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione, l'Operazione Strix, si rivela difficile quando Anya viene erroneamente coinvolta e innesca eventi che minacciano la pace nel mondo!"