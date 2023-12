Quanto dura Spy x Family CODE: White? Svelato il minutaggio!

Il successo di Spy x Family è stato travolgente, soprattutto grazie all'anime trasmesso nel 2022, che ha contribuito ad accrescere ulteriormente la popolarità del franchise. L'impatto della serie è stato tale da portare alla produzione di Spy x Family CODE: White, il primo film con protagonista la famiglia di spie.

La pellicola, intitolata Spy x Family Code: White, è diretta da Takashi Katagiri e uscirà nei cinema giapponesi il 22 dicembre 2023. La storia del film è originale e non è stata tratta dal manga o dall'anime. I protagonisti, Loid, Yor e Anya, si troveranno coinvolti in una nuova avventura che - come al solito - li vedrà intenti a preservare la pace mondiale.

Su Crunchyroll, piattaforma che porterà in Italia Spy x Family CODE: White, è disponibile la trama della pellicola che ci rivela "lui è una spia, lei è un'assassina. Insieme, Loid e Yor tengono segreta la loro doppia vita fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la figlia adottiva Anya, una telepate, scopre i loro eccitanti segreti a loro insaputa. Loid tenta di fare progressi nella sua ultima missione, l'Operazione Strix, con il pretesto di portare Yor e Anya in vacanza per il fine settimana. Il progetto di Loid si rivela più difficile del previsto quando Anya viene erroneamente coinvolta nella missione e innesca eventi che minacciano la pace nel mondo!".

Con l'ultimo trailer di Spy X Family CODE: White con protagonisti Anya e Bond, i fan hanno potuto assaporare un'anteprima della pellicola. Ma le novità non sono finite! Il sito ufficiale di Spy X Family ha reso nota la durata del film: un'ora e cinquanta minuti.

Riuscirà la famiglia Forger a preservare la pace nel mondo anche questa volta? Per scoprirlo non resta che aspettare il 22 Dicembre.