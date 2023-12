Spy x Family CODE: White è un successo in Giappone: quando arriva in Italia?

Ora che l'Arco della Crociera nell'anime di Spy x Family è terminato, nei cinema giapponesi è arrivato il nuovo film tratto proprio da Spy x Family: l'uscita della pellicola è stata fissata a pochi giorni dalla fine della serie animata, rinvigorendo la popolarità della produzione.

La pellicola cinematografica, intitolata Spy x Family: CODE White, è diventata la più vista del 2023 nei cinema giapponesi ed ha incassato cifre esorbitanti. Si parla di 1224 miliardi di yen, equivalenti a circa 7,77 milioni di Euro, considerando soltanto il primo fine settimana d'uscita del film nei cinema.

Dando uno sguardo ai dati dei singoli giorni, si può notare una crescita progressiva degli incassi, confermando, ancora una volta, il fenomeno mediatico che è diventato Spy x Family nel corso degli anni, anche grazie al lavoro svolto dalla collaborazione tra Studio Wit e Cloverworks che hanno reso iconico un personaggio come quello di Anya Forger.

Qui di seguito riportiamo i risultati al botteghino del fine settimana preso in esame:

Venerdì 22 dicembre: 232.926 spettatori (326.3 milioni di yen).

Sabato 23 dicembre: 314.303 spettatori (447.4 milioni di yen).

Domenica 24 dicembre: 319.207 spettatori (450.4 milioni di yen).

Dopo aver visto un assaggio dei numeri che è in grado di raggiungere la nuova avventura della famiglia Forger, non vediamo l'ora di scoprire quando Spy x Family CODE: White raggiungerà le sale cinematografiche italiane. Ricordiamo, per chi fosse interessato, che entrambe le stagioni dell'anime di Spy x Family sono interamente disponibili su Crunchyroll, con il doppiaggio in italiano che copre integralmente la prima stagione e, a breve, anche tutta la seconda.

Cosa ne pensate del successo di questo film? Secondo voi, per quale motivo Spy x Family è così popolare? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.