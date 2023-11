Spy x Family CODE: White, è il momento per Yor di entrare in azione nel trailer del film

Spy X Family ha avuto un successo globale nell'ultimo anno. Dall'uscita dell'anime di Wit Studio e CloverWorks la serie ha continuato a stupire, tanto che nelle sale giapponesi sta per arrivare il primo film del franchise: Spy x Family CODE: White. Per l'occasione sono stati pubblicati diversi video promo contenenti alcune immagini del film.

Il film sarà basato su una storia originale scritta dal creatore della serie, Tatsuya Endo, che supervisionerà il progetto in prima persona. Dalle prime immagini diffuse in rete sembra che venga messo in risalto il ruolo di Yor Forger, la madre adottiva di Anya. Yor è un'assassina che nasconde la sua vera identità al resto del mondo, incluso suo marito Loid.

Nel promo, che potete vedere qui sopra, sembrerebbe che Yor fraintenda un gesto del marito. Tuttavia, la vediamo entrare in azione nel momento in cui Anya e Loid sono in pericolo. Questo è il secondo promo del film. Nel primo promo di Spy X Family CODE: White, il protagonista era Loid, il quale anticipava, a grandi linee, gli eventi che avranno luogo nella pellicola. Il film di Spy X Family verrà portato in Italia da Cruchyroll e uscirà nelle sale giapponesi il 22 Dicembre. Nel frattempo, il 7 Ottobre è iniziata la seconda stagione dell'anime, la quale vede i membri della famiglia Forger avere a che fare con i cattivi su una lussuosa nave da crociera.

In ogni caso, Spy X Family CODE: White si preannuncia come un'avventura emozionante e ricca di azione, che vedrà i Forger lottare per proteggere la propria famiglia e, probabilmente senza rendersene conto, per la pace nel mondo.