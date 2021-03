Spy x Family collabora con Dior per la collezione estiva 2021: i magnifici artwork di Endo

Dior è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, con più di settant'anni di storia nel settore dell'alta moda e un fatturato plurimiliardario. Il brand non è nuovo a collaborazioni con prodotti d'intrattenimento esterni al settore della moda, e in Giappone l'azienda ha recentemente stretto un accordo con l'autore di Spy x Family Tetsuya Endo.

L'accordo è stato siglato per promuovere una nuova linea di prodotti per il make-up e una borsa appartenente alla collezione esclusiva primavera/estate 2021, e ha visto la partecipazione di Endo e della flautista e modella diciannovenne Cocomi Kimura. La modella, tra l'altro, ha posato per una serie di scatti indossando i prodotti Dior, ispirandosi ad alcune illustrazioni ritraenti la co-protagonista del manga Yor Forger. In calce potete dare un'occhiata a tutte le immagini promozionali.

Spy x Family è uno dei manga di maggiore successo distribuiti nel mondo, con otto milioni di copie stampate a dicembre 2020 e nomination multiple a riconoscimenti annuali del calibro dei Manga Taisho e Tsutaya Comics Awards. Le vendite hanno convinto Shueisha a investire molto sull'opera, che a quanto pare potrebbe presto ricevere un adattamento anime.

E voi cosa ne pensate? Siete felici del successo di Spy x Family? Fatecelo sapere nella sezione commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il manga è disponibile anche in Italia, dove viene distribuito da Planet Manga.