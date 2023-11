Spy x Family colpisce anche Google: Anya illustra le funzionalità di Google Lens

La seconda stagione di Spy x Family è in corso ed è ancora lontana dal concludersi. Ma la piccola e adorabile Anya è di nuovo al centro di tutti i riflettori, al punto da farsi notare da Google.

Il franchise ha collaborato con Google Japan per spiegare agli utenti tutte le funzionalità di una loro applicazione. In particolare, in un video che lasciamo in calce alla notizia, Anya Forger aiuta gli spettatori ad utilizzare Google Lens, l'app per smartphone di riconoscimento delle immagini. Sicuramente un'applicazione del genere sarebbe molto utile alla spia Twilight!

Questa collaborazione dimostra ancora una volta quanto sia diventato influente Spy x Family in pochissimi anni. Il manga, realizzato dal fumettista Tatsuya Endo, ha debuttato nel 2019 sulla rivista Shonen Jump+ della casa editrice giapponese Shueisha, la stessa di manga popolari come One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, solo per citarne alcuni. Da lì, dopo pochi anni, nel 2022 ha ricevuto un adattamento anime che ha espanso ulteriormente la popolarità dell'opera.

Molto presto l'anime debutterà nei cinema giapponesi con il film natalizio e completamente inedito Spy x Family Code White e un teaser mostra Yor Forger, l'amorevole "madre" della famiglia, al centro della scena. Negli scorsi giorni, Anya Forger è diventata una modella di alta moda, posando per una rivista molto popolare in Giappone.