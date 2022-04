Spy x Family: come sarà Anya da grande? Lo rivela l'autore in un vecchio manga

In questa stagione primaverile c'è un anime che ha già conquistato la rete. L'esordio di Spy x Family è stato una bomba con illustrazioni, tributi, cosplay, commenti e tanto altro ancora. Non soltanto il pubblico comune di anime e manga ha espresso il proprio beneplacito alle avventure della famiglia Forger, ma anche gli addetti ai lavori.

In particolare è stata Anya a catalizzare l'attenzione. La bambina, capace di leggere nel pensiero altrui a causa di alcuni esperimenti ancora misteriosi e che verranno sicuramente approfonditi in seguito, è la vera protagonista di Spy x Family. Per ora ha già mostrato alcune doti di perspicacia ma anche un'ingenuità di fondo dovuta alla sua età.

Ma come sarà Anya da grande? Le fan art già lo hanno mostrato, mentre per vederla in Spy x Family da adulta bisognerà indubbiamente aspettare la fine del manga, sperando in un timeskip che mostri la bambina crescita in ragazza o adulta. Ma a dare una risposta al momento ci pensa già l'autore. Infatti, Spy x Family non è il primo manga di Tatsuki Endo. In passato, il mangaka aveva pubblicato Rengoku no Karma, un oneshot poi evolutosi in serie ma che non ebbe il successo sperato.

Nel oneshot di Ashe del Purgatorio, una storia fantasy in un mondo gotico con al centro le streghe, è palese che Tatsuki Endo abbia inserito il design adulto di Anya. O forse è meglio dire che in Spy x Family c'è la protagonista di quel vecchio oneshot ma in versione ridotta. Vi piace questo design, presente in basso? Intanto ci sono già i cosplay di Anya in giro.