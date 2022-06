Spy x Family: come apparirebbe Anya se fosse la figlia biologica di Loid e Yor?

La cavalcata trionfale dell’anime di Spy x Family, a un solo episodio dalla fine del primo cour, ha conquistato il palinsesto primaverile. Loid Forger, sua moglie Yor e sua figlia Anya sono tra i personaggi più amati dell’ultimo periodo, nonché anche tra i più chiacchierati. Un utente, ha provato a immaginare Anya come vera figlia della coppia.

La famiglia Forger è frutto di una gran bugia. Loid, è in realtà l’agente segreto Twilight, in missione in paese straniero per avvicinare una figura politica. Yor, è la Thorn Princess, una spietata assassina su commissione. Anya, infine, è una bambina dai misteriosi poteri. Ognuno di essi, ha bisogno dell’altro per mantenere la sua copertura. Tuttavia, il legame tra loro diviene sempre più veritiero. Ecco Loid e Yor in una fanart di Spy x Family in stile anni ’90.

Anya non è dunque la vera figlia di Loid e Yor, e i due non sono nemmeno una vera coppia. Ma come apparirebbe la piccola, dolce telepate se invece fosse la figlia biologica dei suoi due genitori? Un utente Reddit, ha risposto a tale domanda con due fanart. Nel frattempo, Anya di Spy x Family ha invaso i mondi di ONE PIECE e altri anime famosi.

Nella prima ipotesi, Anya viene presentata con i capelli biondi di Loid e gli occhi castani di Yor. Nella seconda, invece, Anya ha i capelli neri di sua madre e gli occhi azzurri di suo papà. E voi, quale combinazione preferite?