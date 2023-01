Spy x Family: come apparirebbe Anya se fosse un personaggio di ONE PIECE o Dragon Ball?

Spy x Family è stato uno dei progetti più celebri di tutto il 2022, una serie che ha spopolato sul web grazie ad un adattamento animato ben curato ed estremamente divertente. Le avventure della pseudo-famiglia più folle degli anime non è ancora finita visto i piani che attendono il franchise nei prossimi mesi.

Per chi non lo sapesse, infatti, WIT Studio ha già ripreso a lavorare alla saga e nel 2023 dovrebbe uscire la stagione 2 insieme ad un lungometraggio cinematografico. Si tratta di due progetti ambiziosi e che ribadiscono la volontà da parte della produzione di continuare ad investire su questo franchise nonostante il manga di Tatsuya Endo inizialmente fosse prossimo al fallimento.

Ad ogni modo, recentemente l'artista A2T will draw ha realizzato una peculiare illustrazione dedicata ad uno dei personaggi principali della storia, la piccola Anya. La fan-art in questione, allegata in calce alla notizia, reinterpreta la giovane figlia dei Forger con lo stile di alcuni dei titoli più famosi del mondo anime e manga come Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e tante altre opere ancora di casa Shueisha.

