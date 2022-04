Spy x Family: comincia la missione alla Eden nella preview del quarto episodio

La serie anime regina della primavera si appresta a lanciare il suo quarto episodio. In arrivo sabato 30 aprile 2022 sulla piattaforma streaming Crunchyroll, la prossima puntata di Spy x Family deciderà il futuro della famiglia Forger. Riuscirà Anya ad accedere all'illustre istituto scolastico Eden?

Dopo le prove di recitazione di Spy x Family 1x03, Loid, Anya e Yor sono pronti per affrontare il questionario a cui verranno sottoposti dagli insegnanti della prestigiosa Eden Academy. Da ciò, dipenderanno le sorti dell'Operazione Strix di Twilight.

Nell'anteprima della quarta puntata di Spy x Family, vediamo i Forger recarsi all'istituto privato. Qui, però, ancor prima di sedersi al tavolo con i docenti della scuola, dovranno affrontare diverse peripezie. La famiglia Forger dovrà ad esempio difendersi dalla carica di alcune bestie imbizzarrite, oppure trarre in salvo un uomo misterioso. In attesa di scoprire come procederà la spy comedy, ecco una illustrazione di Anya da grande condivisa dall'autore di Spy x Family.

Il già complesso questionario, sarà dunque aggravato da particolari, divertentissime situazioni. Nella chiusura della clip, vediamo Loid perdere il senno e sferrare un pugno a qualcuno. Che stia per colpire uno degli insegnanti della Eden? E cosa lo ha spinto a commettere un tale, folle gesto che potrebbe compromettere la sua missione?