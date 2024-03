Spy x Family compie 5 anni! Nuovi progetti in arrivo nel messaggio dell'autore

Spy x Family uno degli shonen di Shueisha attualmente più seguiti, anche grazie all’ottima accoglienza della trasposizione animata ad opera di Wit Studio e CloverWorks, compie oggi, 25 marzo 2024, 5 anni. Per celebrare questo importante traguardo, l’autore ha voluto dedicare alcune parole ai lettori, anticipando novità e progetti.

“Ho iniziato la serie per caso, pensando che sarebbe stato abbastanza per me continuarla finché avrei provato felicità nel farlo, ma non mi sarei mai aspettato che così tante persone arrivassero ad apprezzarla”, recita così la prima parte del messaggio che potete vedere per intero nel post di @WSJ_manga riportato in fondo alla pagina.

Nelle sezioni successivi Endo sottolinea come sia stato emozionante, ma anche impegnativo, lavorare nel corso degli ultimi 5 anni, e di come sia stato fondamentale il supporto dei lettori appassionati nel mantenere un ritmo del genere. Inoltre, ha colto l’occasione del quinto anniversario dell’opera per comunicare nuovi progetti in cantiere, come diversi incontri e firmacopie in Giappone e Corea, e l’arrivo di nuovo merchandise.

L’autore ha concluso il messaggio sottolineando di non sapere ancora per quanto continuerà la storia della famiglia Forger, ritratta con delle magliette con un enorme 5 stampato sopra, attualmente una delle più seguite e apprezzate dell’intero catalogo proposto da Shueisha, e invitando i fan a continuare a seguirla.

Ad affiancare il messaggio di Endo sono stati pubblicati anche una simpatica key visual, dove sono ritratti tutti i personaggi principali sul medesimo sfondo monocromatico delle copertine dei tankobon, e un video incentrato sulla piccola Anya, che potete trovare in calce.

Ricordiamo che l’anime di Spy x Family sta per tornare con un episodio speciale, e vi lasciamo ai dettagli sulla recente rivelazione di Anya.

