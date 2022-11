Spy x Family, ecco la copertina della colonna sonora ufficiale dell'anime

Nonostante le grandi produzioni in onda per la stagione anime autunnale 2022, Spy x Family è l'anime più visto dai giapponesi. Le esilaranti avventure della famiglia Forger hanno saputo conquistarsi una grande fetta di pubblico con il primo cour della serie, che sta migliorando i suoi numeri con i nuovi episodi.

Loid e Yor sono simpaticissimi, ma a conquistare i fan sin dal primo episodio è stata la piccola Anya: le espressioni simpaticissime della bimba hanno fatto le fortune di Wit Studio, che è riuscito a interpretarle alla grande dal manga di Tatsuya Endo. In una recente fan art, realizzata davvero molto bene, Anya di Spy x Family è ritratta da adolescente, adulta e vecchia.

La giovane ultimamente è al centro dell'attenzione anche nelle illustrazioni rilasciate per l'anime. Infatti, l'account Twitter ufficiale dell'anime di Spy x Family ha pubblicato la copertina della colonna sonora della serie, in cui è presente Anya al centro. La piccola è in sella al suo fido destriero Bond mentre indossa uno smoking, che le conferisce grande serietà. Ai suoi lati siedono su delle comode poltrone Loid e Yor con lo stesso outfit. Piccolo particolare: tutti i personaggi indossano degli occhiali da sole, che donano loro un'aria da vere spie.

Nell'ultimo episodio di Spy x Family, l'1x18, abbiamo visto Anya fare dei progressi a scuola, mentre Twilight si è reso conto di avere un "concorrente" nello spionaggio. Cosa accadrà nelle prossime puntate?