Spy x Family: cosa succederà nel secondo cour dell'anime?

Lungo l’arco di dodici episodi per altrettante settimane di trasmissione, l’anime di Spy x Family ha conquistato il favore di pubblico e critica, e ottenuto lo scettro di miglior serie della stagione della primavera. La spy comedy, si ferma però per l’estate: Loid, Anya, Yor e gli altri torneranno molto presto.

Spy x Family 1x12 porta a termine il primo cour dell’anime con una nuova missione dell’agente segreto Twilight. La famiglia Forger è più unita che mai, ma quali imprevisti capiteranno nel corso delle prossime puntate?

Spy x Family tornerà in autunno, e più precisamente nel mese di ottobre 2022. Come già rivelato in precedenza, il secondo cour di Spy x Family sarà composto dai 13 episodi, per un totale di 25 per la Stagione 1 dell’anime.

In questa seconda parte, la famiglia Forger di Spy x Family accoglierà un nuovo membro, ma non solo. Come vediamo dall’anteprima della prossima puntata, la pace sarà minacciata da un attacco terroristico. Una misteriosa organizzazione, è decisa a far scoppiare la guerra tra est e ovest architettando una messa in scena.

L’agente Twilight sarà chiamato in causa per fermare i terroristi, ma in qualche modo verranno coinvolti anche sua moglie Yor e la piccola, dolce Anya, che vediamo cavalcare un grosso cagnolone dal manto bianco. Dunque, nel secondo cour ci sarà tanta azione, ma anche emozioni e divertimento.