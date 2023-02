Spy x Family: in questo cosplay Anya adulta diventa un'assassina come Yor

In parallelo a Weekly Shonen Jump, anche la rivista digitale Shonen Jump+ sta sfornando piccole perle da anni. La più famosa è indubbiamente Spy x Family, diventata di recente un anime grazie agli sforzi congiunti di CloverWorks e WIT Studio, che hanno dato vita a un prodotto estremamente godibile in tutti e 24 i suoi episodi.

Come spiega già il titolo del manga, Spy x Family si concentra su una famiglia che intreccia la vita quotidiana al lavoro di spie, sotto condizioni molto particolari. Anya è uno dei personaggi principali del manga Spy x Family, e svolge il ruolo di figlia in questa famiglia molto particolare. Anya è una bambina di sei anni che vive in un orfanotrofio. È una bambina vivace e intelligente, anche grazie al particolare potere mentale che ha, ma soffre della solitudine e della mancanza di una famiglia. Tutto cambia quando viene adottata da un agente segreto chiamato Twilight, che la prende con sé nella sua vita di spie.

La personalità di Anya è molto dolce e affettuosa, ma ha anche un lato estremamente astuto e curioso, è inoltre appassionata di spie e per questo sogna di seguire il padre adottivo nelle varie missioni pericolose, talvolta riuscendoci. Wolf Girl, però, non è della stessa idea: la cosplayer ha deciso di rendere Anya adulta in questo cosplay, ma senza portarla a diventare una ragazza normale ma una spia come Twilight. Come si nota subito, questa Anya vestita di nero ha delle armi tra le mani, gli stessi pungiglioni della madre adottiva Yor, oltre a un abito estremamente simile. Si tratta quindi di un cosplay di Anya adulta assassina, ce la vedreste bene con questi panni alla fine di Spy x Family?

