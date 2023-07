Spy x Family: un cosplay della famiglia Forger insieme per una nuova missione

Numerosi anime hanno riscontrato un buon successo negli ultimi tempi. I progetti trasmessi per la prima volta sono stati tanti. Ma in pochissimi possono vantare lo stesso successo di Spy x Family, anime prodotto in simultanea da WIT Studio e CloverWorks, un binomio che ha presentato agli spettatori una serie fedelissima al manga originale di Endo.

Spy x Family è un manga che segue la storia di Twilight, un agente segreto, Yor Briar, un'assassina, e Anya, una telepate dolce ma vivace. Questa improbabile famiglia si forma per scopi diversi, ma finisce per trovare l'affetto e il sostegno l'uno nell'altro. Pertanto, la famiglia Forger è un insieme di personaggi unici e affascinanti con storie nettamente diverse l'una dall'altra: Twilight, conosciuto anche come Loid Forger, il padre di famiglia, è un abile agente segreto con il compito di infiltrarsi nell'alta società per scopi governativi; Yor Briar, conosciuta anche come la Regina di Spine, è un'assassina esperta che lavora come segretamente per un'organizzazione di sicari; infine Anya Forger è la figlia adottiva della coppia, è una bambina che possiede il potere di leggere i pensieri delle persone.

La dinamica familiare che si sviluppa tra i membri della famiglia Forger è il fulcro della storia. Nonostante le loro attività segrete, cercano di mantenere una vita normale e soddisfare le aspettative l'uno dell'altro. La serie presenta situazioni comiche, drammi familiari e momenti teneri mentre la famiglia Forger si avvicina sempre di più e si rende conto del valore dell'affetto e del supporto reciproci. E ora si preparano a una nuova missione, e non per il film Spy x Family: Code White in arrivo a dicembre, bensì con questo cosplay della famiglia Forger al completo proposto da Vris. Tutti e tre i personaggi colpiscono nel segno, proprio come fanno nella serie.