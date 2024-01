Spy x Family: un cosplay al femminile di Loid Forger al femminile

La seconda stagione di Spy x Family si è conclusa con il botto e ha lasciato spazio al nuovo film natalizio, con una storia del tutto inedita ma canonica, Spy x Family CODE: White. Il lungometraggio è uscito in Giappone pochi giorni prima di Natale, ma in Italia non abbiamo ancora notizie concrete su un suo eventuale debutto cinematografico.

Ciò che è certo è che Spy x Family Code White arriverà su Crunchyroll anche nel nostro paese, ma bisognerà aspettare ancora un po' per l'uscita in streaming del lungometraggio. Per quanto riguarda la serie animata, invece, la famiglia Forger potrebbe tornare molto presto in una terza stagione di Spy x Family: anche in questo, caso, però, le informazioni certe latitano. Dato il successo del franchise, tuttavia, è quasi certo che l'anime tornerà molto presto. Nell'attesa, possiamo goderci questa rivisitazione originale della cosplayer kuro_m_cosplay.

Questo cosplay di Loid Forger di Spy x Family immagina come potrebbe essere la spia se fosse stato una donna. Calmo e calcolatore, Loid ha creato una famiglia fittizia per portare al termine una missione, l'Operazione Strix, che prevede di scoprire e sventare le macchinazioni di un politico volto e mettere fine al lungo conflitto tra Westalis e Ostania.

Per raggiungere Donovan Desmond, che si presenta in pubblico solo durante i colloqui scuola-famiglia di suo figlio Damian, adotta la piccola Anya e sposa la sicaria Yor di Spy x Family. Il soprannome da spia di Loid è Twilight, ma l'uomo ha così pochi ricordi della sua infanzia da non ricordare neppure il suo vero nome: ad oggi è ancora avvolto nel mistero.