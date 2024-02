Spy x Family: questo cosplay italiano di Yor riflette tutta la forza della sicaria

Lunghi capelli nero corvino legati in cerchietto e un vestito aderente con motivo a rose rosse all'interno della gonna: quando arriva una nuova missione in Spy x Family, la dolce ed elegante Yor Forger si trasforma nella temibile sicaria Thorn Princess. Tuttavia, quotidianamente ha bisogno di mantenere segreta quest'identità, anche alle persone a lei più care.

Sebbene Yor non sia una persona violenta, ha dovuto accettare questa professione così immorale per aiutare la sua famiglia, composta solamente dal fratello Yuri Briar. Per mantenere segreta la sua vera identità da colleghe pettegole e parenti invadenti, questa donna ha sposato Loid Forger, una talentuosa spia che a sua volta ha bisogno di nascondere il suo reale lavoro per portare al termine le sue pericolose missioni. L'impiego di Yor è stato ritratto in modo fedele e originale nella rivisitazione della cosplayer italiana blondietifa: diamole un'occhiata.

In questo cosplay di Yor Forger da Spy x Family, la donna è ritratta nei panni di Thorn Princess mentre si sta guardando allo specchio dopo una delle sue ardue missioni. Oltre la sua facciata timida e dolce c'è una donna intelligente e leale, pronta a combattere per la sua finta famiglia, nonostante sia stata creata solo per scopi egoistici.

Il lavoro di Yor Forger non consiste solo nell'assassinio di benestanti, politici e persone dell'alta società, ma talvolta anche nella supervisione e protezione di questi ultimi, come nel caso dell'ultimo arco narrativo di Spy x Family 2. Questa saga ha portato la famiglia Forger su una lussuosa crociera, ma con non pochi problemi.

