Spy x Family: questo cosplay low-cost di Anya Forger vi stenderà!

Nonostante le premesse tragiche dell'anime, Spy x Family è tutto fuorché una serie drammatica. Le avventure di Loid, Yor e della piccola Anya intrattengono da anni il pubblico con storie esilaranti e la loro simpatia. Allo stesso modo, il re dei cosplay a basso costo lowcostcosplayth ha voluto ricreare uno dei personaggi con la sua tipica ironia.

Il passato di Anya, inizialmente avvolto nel mistero, si snoda attraverso i laboratori di un'organizzazione dalle intenzioni oscure. Qui, le sue abilità telepatiche prendono forma sotto il giogo di esperimenti scientifici condotti con zelo dubbio. Tuttavia, il destino tessuto per lei da fili invisibili la conduce verso una svolta inattesa: l'incontro con Loid e Yor Forger in Spy x Family, che la accolgono come una figlia e le offrono una nuova famiglia.

Il cosplay di Anya Forger di Spy x Family, realizzato dal cosplayer lowcostcosplayth, rappresenta il lato più giocoso e ilare della bambina. I suoi occhi, pieni di lacrime, sono stati riprodotti con due uova. Gli ornamenti neri per capelli, che ricordano due piccole corna, conferiscono al suo viso un'aura di mistero e fascino. Che indossi un modesto abito nero o l'uniforme impeccabile dell'Eden Academy, la sua presenza irradia immediatamente simpatia e dolcezza.

Empatica e curiosa, Anya mostra una capacità straordinaria di comprendere il mondo che la circonda. Tuttavia, la sua inclinazione verso il sogno di diventare una spia, ispirato dai racconti dei cartoni animati, dimostra un lato giocoso e fantasioso della sua personalità. Nonostante le dure lezioni apprese nel mondo dello spionaggio, questa bambina conserva un'innocenza contagiosa e una gioia di vivere che affascinano chiunque incontri. Intanto, la piccola Anya festeggia l'anniversario di Spy x Family in modo unico.

