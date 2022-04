Spy x Family: un cosplay della piccola Anya nella foto dolce di Kanalyss

È il nuovo anime della stagione, che è già riuscito a conquistarsi un posto di rilievo nell'industria di manga e anime. Stiamo parlando di Spy x Family, adattamento dell'omonima opera di Tatsuki Endo che diverte e commuove lettori dal 2019 su Shonen Jump+ e MangaPlus. Dopo tanti anni, la fantastica Anya riesce a far sorridere anche in TV.

È infatti cominciato l'anime di Spy x Family da due settimane, distribuito su Crunchyroll con sottotitoli in italiano per il nostro paese. Ed è stata subito Anya-mania, con la ragazzina psichica che ha trovato finalmente un padre disposto ad accoglierla dopo vari tentativi falliti. Capace di leggere nel pensiero, Anya rimane comunque una bambina che vuole una famiglia e che vuole essere curata, e questo porta a situazioni sia divertenti che commoventi. Gli spettatori dell'anime non sanno ancora molto, ma chi è in pari col manga ha già visto tante delle belle espressioni di Anya.

La cosplayer Kanalyss ha voluto celebrare l'esordio di questo anime. Come lo ha fatto? Indossando l'abito nero e i fermagli per capelli della ragazzina, presentando al mondo il suo cosplay di Anya con un look e un modo di fare quanto più fedele possibile a quello della bambina di Spy x Family, che non può non farsi volere bene.