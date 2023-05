Spy x Family: un cosplay di Yor assassina ma con abito da coniglietta

Spy x Family è un manga di successo scritto e disegnato da Tatsuya Endo, che ha catturato l'attenzione dei lettori con la sua trama scanzonata, ma a tratti seria, e personaggi simpatici. Uno dei personaggi più interessanti della serie è Yor Forger, una donna dal passato oscuro che si fa strada nel mondo degli assassinii su commissione.

Yor Forger è una killer di talento che si fa chiamare "la regina di spine" e viene incaricata di svolgere missioni pericolose per conto di alcune persone ancora misteriose. La cosa interessante di Yor è che, nonostante le sue abilità spiegate, deve improvvisare di far parte di una famiglia al fine di ottenere celare la propria identità e di non lasciare sospetti sul suo vero lavoro. In questo modo, Yor diventa una madre e una moglie, ruolo portato avanti in contemporanea insieme al suo mestiere di assassina. Il suo obiettivo è convincere il mondo che è una donna comune, e questo comporta una serie di situazioni comiche e complicate.

Yor è costantemente impegnata a mantenere il suo segreto, temendo che la sua copertura venga smascherata. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Yor dimostra una determinazione straordinaria nel bilanciare i suoi diversi ruoli. Forte e dotata di un fisico fuori dal comune, Yor si dimostra anche una madre amorevole nei confronti della figlia adottiva Anya, di cui si prenderà cura nonostante non ci siano legami di sangue, portando avanti il finto matrimonio con Loid.

Solitamente, indossa un abito nero quando va in missione, ma la cosplayer Saphira Blue ha cambiato le carte in tavola. Questo cosplay di Yor Forger in versione coniglietta mostra l'assassina in un outfit molto diverso dal solito, che chissà, potrebbe anche apparire nel manga di Tatsuya Endo in futuro a causa di qualche incarico speciale.