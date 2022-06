Spy x Family: un cosplay di Yor assassina davvero 'elegant'

In Spy x Family, l'eleganza è una delle doti principali che devono avere bambini e genitori che vogliono avere una propria presenza all'accademia Eden. Il preside dell'istituto è fortemente convinto di questa dote, e ormai è diventato virale e meme il suo "eleganto", un elegant inglese pronunciato alla giapponese.

Anya non riesce spesso a essere elegant in Spy x Family. Le lezioni sono molto pesanti per la bambina, che deve anche tentare di fare amicizia con Damian, il figlio dell'obiettivo di Twilight, e occuparsi di vivere fantasie sulle spie. Diverso invece il discorso per i suoi genitori adottivi: Loid è la spia Twilight e quindi è dotato di grandissime abilità di ogni tipo. Ciò che gli altri non sanno è che anche Yor, la madre, vive una doppia vita, essendo di giorno impiegata e di notte assassina su commissione per una misteriosa organizzazione che Spy x Family non ha ancora approfondito.

Quindi, quando c'è qualche lavoro da portare avanti, sveste i panni casual e fa uso di una sorta di uniforme nera che le lascia ampio spazio di movimento. Una versione che rimane "elegant" anche in questo cosplay di Yor realizzato dalla cosplayer Yoh. Non mancano tutti gli accessori e armi della regina di spine. E a proposito, quali sono le origini di Yor?