Spy x Family: un cosplay di Yor assassina vi ucciderà ma in un altro modo

Spy x Family ormai è un anime che si è consolidato nel palinsesto primaverile, e su Crunchyroll in occidente è già uno dei prodotti più amati. Con pochi episodi, è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla simpatia di Anya e alle vicende che coinvolgono i due genitori adottivi, Loid e Yor.

Se Loid è spesso al centro della scena con i suoi affari da spia, lo stesso non si può dire di Yor che, invece, è relegata un po' di più alla scena casalinga. La donna, che ha dovuto trovare questa copertura per evitare di sollevare dubbi - dato che lei è una famosa assassina su commissione - viene spesso vista al fianco di Anya o durante le faccende domestiche, ad eccezione di qualche piccola fase in cui veste il lungo abito nero da assassina, portando con sé una lunga arma a forma di ago con cui uccide le varie vittime.

Mentre su Crunchyroll in Spy x Family sta per fare il debutto il fratello, potete osservare Yor in questo cosplay sempre con l'abito nero da assassina. Mirikashi si mette in posa e rischia di uccidere i suoi spettatori non soltanto con la forza bruta e con il suo micidiale ago gigante, ma anche con altre qualità. Avete apprezzato il lavoro della cosplayer neozelandese?