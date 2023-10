Spy x Family: un cosplay di Yor bellissima e affascinante

La prima stagione ha fatto conoscere lo strapotere di Spy x Family agli spettatori di anime, duplicando lo stesso successo avuto dal manga originale. La seconda stagione, invece, sta consolidando questa popolarità ottenuta, col pubblico di tutto il mondo che si sta godendo gli eventi raccontati dagli episodi su Crunchyroll.

La breve seconda stagione di Spy x Family ha rimesso in scena ovviamente la piccola Anya, la protagonista telepate in grado di leggere i pensieri di tutti e che ha il compito di mantenere la copertura del padre adottivo Loid Forger, una spia di calibro internazionale e che è coinvolto in una pericolosa missione per mantenere la pace tra i due paesi. Insieme a questo duo c'è anche la madre adottiva, Yor Briar, sorella dell'agente governativo Yuri Briar, anche lei con le sue doti e ruoli speciali.

All'oscuro di tutti, Yor è una grande assassina, dotata di una forza sovrumana e di un fisico capace di compiere acrobazie uniche. Grazie a questo, è in grado di portare a termine ogni incarico senza troppi problemi, cavandosela al massimo con qualche leggera ferita, talvolta anche comica. Questa duplice natura di Yor si rivela poco durante le sessioni casalinghe, dove viene dato più risalto alla sua super forza e all'incapacità di cucinare.

Ma Yashafluff sa bene come far risaltare il personaggio di Spy x Family, proponendo questo cosplay di Yor Forger bellissima ed elegante come sempre in abito da assassina. Col vestito nero e gli aculei che usa come arma si prepara per portare a termine un'altra pericolosa missione.