Spy x Family: un cosplay di Yor casa e lavoro con i suoi immancabili aghi pericolosi

Da tempo ha fatto irruzione nel mondo degli anime un altro progetto, poco orientato sull'azione ma molto di più sulle risate e sulle particolari dinamiche familiari della famiglia Forger, divisa tra segreti e vita di facciata. Spy x Family, con la sua prima stagione, ha già regalato dei personaggi indimenticabili e simpatici.

La storia è ambientata in un mondo immaginario in cui il protagonista, Twilight, è uno spietato agente segreto che viene incaricato di entrare in contatto con uno dei politici più pericolosi del paese, e per farlo deve infiltrarsi in una prestigiosa scuola tramite un bambino adottato. Per mantenere la sua copertura, deve creare una famiglia fittizia, e Yor diventa sua moglie adottando il nome di Yor Forger.

Yor Forger è uno dei personaggi principali della serie Spy x Family di Tatsuya Endo. Così come suo marito Loid, anche lei ha un'identità segreta che non conosce quasi nessuno. Di facciata è un'impiegata comunale, tuttavia in segreto opera come assassina su commissione, una delle migliori. Considerata l'età che sta avanzando e l'assenza di un compagno, non vuole destare sospetti di nessun tipo, per questo accetta l'offerta di Loid di creare insieme la famiglia Forger. E così, entrambi all'oscuro della vera natura dell'altro, portano avanti questa farsa condita però di caldi momenti familiari.

E così Yor si divide tra casa e lavoro, e non di certo il suo lavoro da impiegata, bensì quello da assassina. La cosplayer Shermie ha voluto immortalare entrambe le facce del personaggio di Spy x Family con questo cosplay di Yor assassina e casalinga allo stesso tempo: nella prima foto la donna ha il suo abito nero con gli aghi appuntiti bene in vista, mentre nella seconda ha il maglione rosso e gli aghi più nascosti.

Ecco invece un cosplay di Yor particolare con abito da coniglietta, uno dei pochi nel settore.