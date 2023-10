Spy x Family: un cosplay di Yor e la sua eleganza da assassina

Costruire una famiglia non è facile, e lo è ancora meno se contemporaneamente la si deve costruire con persone che non si conoscono e con l'obiettivo di salvare il mondo, evitando una guerra sanguinaria tra due paesi che sono ai ferri corti. Questo fondamentalmente è l'incipit di Spy x Family, la storia scritta e disegnata da Tatsuya Endo.

Pubblicata ormai da anni da Shueisha, è il fiore all'occhiello di Shonen Jump+ con milioni di visite sui portali ufficiali e tante copie vendute all'uscita di ogni tankobon in Giappone e nel resto del mondo. Numeri che ovviamente vengono confermati dalla presenza di un anime famoso, con la seconda stagione di Spy x Family che continua a far andare avanti la storia di questi personaggi, tra episodi autoconclusivi divertenti e minisaghe che mettono i bastoni tra le ruote al progetto Stryx.

E a gestire questo progetto c'è l'agente Twilight, il senza nome che ha assunto momentaneamente l'identità di Loid Forger, uno psichiatra che lavora per un ospedale statale e nel quale è nascosta la base dell'organizzazione che tenta di evitare la guerra tra i due paesi. Per crearsi questa famiglia ha adottato la piccola Anya ma ha anche dovuto sposare Yor Forger, una ragazza all'apparenza normalissima. In realtà, come il resto della famiglia, anche Yor ha i suoi segreti. Questa donna affascinante in realtà è un'assassina capace di cogliere la vita di ogni bersaglio.

La donna si può vedere in questo cosplay di Yor Forger in nero sempre elegante e con un'aria di bellezza omicida. Cosa ne pensate dell'interpretazione di Kallisi Vamp? Per guardarla meglio, godetevela con gli episodi su Crunchyroll.