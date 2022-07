Spy x Family: un cosplay di Yor Forger in abiti da assassina

Si è conclusa la prima parte della stagione 1 di Spy x Family. Cloverworks e WIT Studio hanno realizzato un prodotto davvero d'alto livello, che ha generato tanto hype nel corso degli ultimi mesi. I dodici episodi sono stati tutti amati, grazie al carisma di Loid Forger, alla simpatia della piccola Anya e anche grazie al carattere di Yor.

Bisognerà attendere alcuni mesi prima di rivederli in azione, oppure chi non ci riesce può leggere il manga di Spy x Family. Fatto sta che la famiglia Forger tornerà al completo da ottobre con un'altra dozzina di episodi. Nel frattempo, a ricordare i personaggi di Spy x Family ci pensano i tanti cosplay che ormai hanno preso piede in rete. Con l'anime e l'esplosione di popolarità a esso dovuta, sono stati in tantissimi a vestire i panni dei membri della famiglia Forger, presentandoli in più versioni.

Natalia Kat ha pensato subito alla madre della famiglia in questo cosplay di Yor Forger da assassina. Levandole i panni dell'impiegata pubblica, le fa assumere la sua vera identità come regina di spine, facendola calare in un mondo spietato e intriso di sangue. Cosa ne pensate di questo cosplay? Intanto c'è anche una statuetta hot di Yor Forger versione assassina.