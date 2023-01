Spy x Family: un cosplay di Yor Forger che vi colpirà nel buio

Il trio di protagonisti che compone Spy x Family si è fatto spazio prepotentemente tra il pubblico. WIT Studio e Cloverworks hanno confezionato un ottimo adattamento del manga di Tatsuya Endo e sono riusciti a rendere egualmente carismatici i tre personaggi principali. Ovviamente il centro di tutto è Anya, ma non vanno dimenticati gli altri due.

Oltre la bambina psichica, che fa il ruolo di figlia di questo terzetto, ci sono anche il padre Loid Forger e la madre, Yor. È stata lei l'ultima arrivata, coinvolta nella strategia di Loid nel creare una famiglia apparentemente felice. Ovviamente, anche la donna ha il suo obiettivo e per questo la famiglia Forger le serve come facciata, così da far finta di essere una donna normale come tante altre e non in realtà un'assassina spietata.

Infatti, Spy x Family ha sorpreso tutti con la vera identità di Yor, la principessa di spine, una delle migliori sulla piazza, in grado di uccidere senza pietà ogni bersaglio e chiunque si metta in mezzo. Con una forza fuori dal comune, fa paura a tutti anche in veste normale. Quando però si cala nei panni di assassina, la situazione sfugge di mano. E la cosplayer tedesca Lis ci prova, con un cosplay di Yor assassina in abito nero da Spy x Family. Di profilo, questa versione della donna si trova da qualche parte con i suoi aghi acuminati già sfoderati e pronti per essere usati per portare via una vita.

E voi avete già visto Spy x Family? Ecco invece un cosplay di Anya diventato virale.