Spy x Family: un cosplay di Yor Forger in fase assassina

È passato un mese dall'inizio della stagione primaverile e ce ne saranno ancora altri due prima che arrivino gli anime della stagione estiva. Si può però già dare un risultato importante, ovvero che, nonostante i tanti prodotti trasmessi - alcuni anche di rilievo come Kaguya-sama e Rising of the Shield Hero - è Spy x Family a farla da padrone.

L'anime nato dall'omonimo manga di Tatsuki Endo ha trasmesso pochi episodi, ma sono bastati per colpire il pubblico. Così come era successo fin dai primi capitoli del manga, che avevano ricevuto visualizzazioni record su Shonen Jump+, anche l'anime ha avuto lo stesso effetto, con i personaggi che sono diventati virali. Dopo Loid e Anya, introdotti nel primo episodio, è bastato poco tempo per trovare anche la figura della madre.

Yor è una donna che lavora in un negozio ed è l'unica single nonostante l'età, è reputato quindi troppo strano che non sia sposata. La verità è che Yor è un'assassina e ha bisogno di tenere nascosta la sua identità. Così coglie al volo l'opportunità di sposare Loid, così da avere una copertura per la sua seconda attività. E proprio nei meandri dei vicoli di Ostania la donna porta avanti i suoi omicidi su commissione. Nekoneko realizza un cosplay di Yor bella ma pericolosa con i suoi panni e armi da assassina.