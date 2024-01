Spy x Family: un cosplay di Yor Forger nella vita di tutti i giorni

In pochi anni Spy x Family è diventato un vero e proprio cult fra gli appassionati di anime e manga, ricevendo un successo planetario: mentre la serie anime si è conclusa da poco tempo, circa un mese fa ha debuttato in Giappone il film animato Spy x Family CODE: White, completamente inedito e canonico.

Nonostante la data d'uscita sia ancora avvolta nel mistero, Spy x Family CODE White arriverà in Italia attraverso Crunchyroll. Per scoprire se arriverà in streaming o al cinema, tuttavia, non ci resta che attendere i risultati del box office all'estero per poter ricevere una risposta. Nell'attesa, possiamo ammirare una delle protagoniste dell'opera di Tatsuya Endo in questa rivisitazione della cosplayer mila.jaeger_coser.

In questo cosplay di Yor Forger di Spy x Family, la donna è ritratta mentre si sta godendo una giornata al lago con i suoi classici abiti da casa. Nella vita di tutti i giorni, infatti, Yor è la madre dolce e diligente della piccola Anya e la complice di suo marito Loid. Eppure, anche lei, come ogni membro della famiglia Forger, ha una vita segreta da nascondere.

Quando non è impegnata con il suo finto lavoro come impiegata d'ufficio, diventa Thorn Princess, un'astuta sicaria. Un tempo è stata costretta a questo impiego per prendersi cura di suo fratello Yuri Briar, che non ha mai scoperto la seconda vita di sua sorella. Alla fine, il suo grande talento come assassina a pagamento l'hanno portata a mantenere questa facciata.

