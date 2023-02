Spy x Family: un cosplay di Yor Forger vi invita a bere con lei

Per proteggere il suo paese ma anche la pace nel mondo a ogni costo, il misterioso agente Twilight si è calato nei panni di varie persone. La trama di Spy x Family si concentra proprio su questo, su un tentativo di sventare una guerra che potrebbe far finire la vita pacifica di due paesi, Ostania e Westalia.

Il piano però necessita anche l'entrare in contatto con un alto esponente politico, e così Loid viene coinvolto in una missione molto difficile, forse la più complessa di tutte per durata e sforzi da profondere: il crearsi una famiglia. E così inizia la sua ricerca per altri componenti, una moglie e un figlio o una figlia.

Yor Forger è un personaggio chiave in Spy x Family. Yor è una semplice impiegata, nubile, altamente talentuosa e rispettata, che lavora come sicario per un'organizzazione segreta. Proprio per proteggere la sua seconda identità, accetta subito la proposta di Loid di diventare sua moglie e badare alla figlia, facendo così finta di essere una persona normale. Nonostante il suo aspetto freddo e distaccato, Yor nasconde una profonda tristezza e solitudine, causata dalla sua difficile infanzia e dalla perdita della sua famiglia. Non manca però qualche momento più tenero che la coinvolge.

La popolarità di Yor ha ispirato molti fan a creare cosplay del personaggio. La cosplayer cinese Linnnng ha voluto replicarla, ma non nella classica versione. Molti infatti si dedicano alle apparenze da assassina, mentre stavolta vediamo un cosplay di Yor Forger brilla e con un bicchiere di vino in mano, dopo una tranquilla cena di famiglia durante la quale si è potuta lasciar andare. Niente abito nero, niente armi, soltanto uno sguardo tranquillo sul volto e la voglia di rimanere tranquilla.

Tuttavia, non mancano i cosplay di Yor assassina implacabile che sembrano essere molto amati dai fan, oppure c'è anche questo cosplay di Anya diventato virale.