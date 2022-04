Spy x Family: un cosplay di Yor della modella Hane Ame per celebrare l'inizio dell'anime

Tra i tanti anime che hanno debuttato negli ultimi dieci giorni, aprendo così la tanto attesa stagione primaverile, ce n'è uno che era atteso da tantissimo tempo e il cui manga aveva attirato l'attenzione di tutto il mondo fin dai primissimi capitoli. Spy x Family ha debuttato su Crunchyroll ed è stato subito un successo.

La storia di Loid, ricca di tradimenti e missioni segrete, è incappata in una vicenda particolare. Gli è stato infatti affidato il compito di mettere su famiglia e infiltrarsi in una prestigiosa accademia, così da fermare la guerra tra due paesi. Nasce così Spy x Family, e ora Loid dovrà inevitabilmente cercarsi una moglie, mentre ha già trovato la figlia Anya che è stata adorata da tutti. L'agente Twilight infatti non può presentarsi all'alta società come padre single e nel secondo episodio della serie incontrerà una certa figura femminile.

La modella Hane Ame, cosplayer notissima in tutto il mondo e che ha portato in vita personaggi di anime e manga a profusione nel corso degli ultimi anni, non si lascia sfuggire la possibilità di realizzare una delle protagoniste di Spy x Family. Ecco quindi un cosplay di Yor con il suo abito da missione, elegante e affascinante.