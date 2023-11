Spy x Family: il cosplay di Yor nei panni di Thorn Princess è un sicario temibile

Spy x Family è nel meglio della sua produzione: il manga di Tatsuya Endo procede senza intoppi mentre l'anime si è appena tuffato in un nuovo arco narrativo tutto da scoprire. Il franchise ha catturato l'attenzione degli appassionati di anime e manga con la sua trama avvincente e i personaggi intriganti, ed ovviamente, dei cosplayer.

Uno dei punti di forza di Spy x Family è la trama che sa abilmente combinare i classici elementi di una serie d'azione con una commedia leggera e divertente. Molto presto l'anime debutterà al cinema con un film natalizio e inedito dal titolo Spy x Family Code White e vedremo i Forger in una veste completamente diversa. Mentre attendiamo l'uscita di questo lungometraggio anche in Italia, ammiriamo questa rivisitazione interessante della cosplayer tontsacu.ra.

In questo cosplay di Yor Forger di Spy x Family nei panni di Thor Princess, la vera identità della donna diventa realtà. Analogamente alla spia Twilight, anche lei ha una vita da tenere segreta. In realtà, per proteggere suo fratello Yuri, decide di lavorare sicario, ossia come assassina a commissione.

Nonostante il suo lavoro, Yor è una donna dolce e intelligente, dotata di un'eleganza fuori dal comune. Decide di sposare Twilight, alias Loid Forger, per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, ma resta una moglie e una madre amorevole. Per la piccola Anya, questa donna costituisce un ruolo fondamentale per la sua formazione ed educazione.

Man mano che la storia prosegue con la sua storia, Yor diventa una parte integrante dell'Operazione Strix di Twilight. Nel prossimo arco narrativo di Spy x Family 2, vedremo finalmente Yor in azione in una missione top-secret nei panni di Thor Princess.