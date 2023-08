Spy x Family: un cosplay di Yor perfetto dalla cosplayer più brava del Giappone

Spy x Family diventò in fretta uno dei manga più apprezzati di sempre. Partorito dalla mente di Tatsuya Endo e pubblicato su Shonen Jump+ dal 2019, debuttò con furore e già nei primi giorni superò il milione di visite sulla piattaforma online. I volumi poi hanno sottolineato questo apprezzamento da parte del pubblico.

Con l'anime di Spy x Family andato in onda, la famiglia Forger si è spostata dalle pagine dei tankobon alle scene animate create da WIT Studio e CloverWorks, raggiungendo ancora più pubblico. E ovviamente si sono scatenate anche le cosplayer e i cosplayer, che hanno cercato di interpretare questi personaggi, anche la madre della famiglia, Yor Forger.

A interpretarla stavolta è Enako, la cosplayer più famosa del Giappone. Ce ne sono state tante di modelle e di cosplayer amatoriali che hanno provato a vestire i panni di Yor, talvolta proponendola in abiti casalinghi e altre volte, molto più spesso, in abiti da assassina. Tuttavia, l'abilità di calarsi nel ruolo di Enako e il sostegno su cui può contare le permette di realizzare un cosplay di Yor Forger da Spy x Family tra i più belli mai visti. E la foto in basso, caricata sul suo account Twitter, è lì a testimoniarlo.

Con la luce dietro di lei, questa Yor assassina ha i capelli perfettamente acconciati, con tanto di fermaglio con la rosa d'oro, oltre all'abito nero perfettamente ricamato e l'ago che usa come arma nella mano destra, pronto per essere usato. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Spy x Family?