Spy x Family: un cosplay di Yor, la principessa di spine torna per l'anime

Ad aprile hanno fatto il loro esordio tantissimi anime. Il 2022 ha abbracciato proprio in quei mesi un anime che ha fatto faville fin da subito: la simpatia di Spy x Family non è durata però soltanto tre mesi. Infatti il progetto di Cloverworks e WIT Studio è tornato a ottobre con la seconda parte della prima stagione.

Sono tornati tutti e tre i membri della famiglia Forger, dalla piccola Anya telepate, al padre Loid in realtà spia segreta, passando per la madre Yor Forger. In Spy x Family forse è proprio la donna ad avere un ruolo minore, specialmente per quanto riguarda la sua identità segreta. Yor è infatti una famosa assassina che si fa chiamare principessa di spine, e nessuno riesce a sopravviverle per raccontare le sue abilità in battaglia.

La sua forza ovviamente è ben nota, dato che si fa notare anche nella vita quotidiana, ma la brutalità che si intravede durante le missioni è rimasta nascosta. Mifan, cosplayer di Hong Kong, ha realizzato un cosplay di Yor Forger in missione, con la principessa di spine che ha appena effettuato un assassinio. È infatti coperta di sangue, con l'ago sguainato e il soito vestito nero intatto.

E ora che destino attende i Forger in Spy x Family 1x14?