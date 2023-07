Spy x Family: un cosplay di Yor, vera principessa di rose e di spine

La famiglia Forger è composta da tre persone. Loid Forger è il padre, un uomo biondo e sempre elegante, che lavora come psicoterapeuta in un ospedale locale. C'è poi Yor, una donna giovane e bella, dai lunghi capelli neri che si occupa della casa e lavora come impiegata al municipio. E poi c'è la piccola Anya, iscritta all'accademia Eden.

La realtà però non è come sembra. Questa normale famiglia di tre persone, a cui poi si aggiunge il cane Bond, nasconde diversi segreti, fulcro della serie di Spy x Family. L'anime, tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Endo, si concentra sulle avventure spionistiche di questi tre membri, che non conoscono le loro identità segrete. Loid è in realtà una spia che cerca di evitare una guerra tra due paesi, Anya è una telepate e Yor invece è un'assassina su commissione.

Quest'ultima è una donna dalle tante abilità e resistenze, con un fisico sovrumano che mette spesso a repentaglio la propria vita. Tuttavia, torna sempre illesa o quasi dalle sue missioni di omicidio, dove non mostra alcuna pietà, a differenza di quando si trova nella casa di famiglia. La maggior parte delle volte la si vede in abiti civili, mentre bada ad Anya o al cane, ma poi arriva il momento in cui deve svestire i panni di madre amorevole per vestire un abito nero e usare i suoi lunghi aghi appuntiti per uccidere le sue vittime.

Yayahan ha voluto rappresentare proprio questo: un cosplay di Yor regina di spine e di rose, con un abito sempre nero come quello di Spy x Family ma arrangiato un po' diversamente, con tante rose e una gonna più decorata di un pattern rosso floreale. Sempre appuntita e pericolosa, dovrete fare molta attenzione con lei nei paraggi. Ecco un cosplay della famiglia Forger al completo, mentre aspettate gli sviluppi natalizi del film Spy x Family: Code White.