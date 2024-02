Spy x Family: Crunchyroll conferma l'arrivo del film in Italia, tutti i dettagli!

Negli ultimi anni sono veramente poche le opere che hanno raggiunto il successo e la popolarità della serie spionistica di Tatsuya Endo, Spy x Family, e sembra che molto presto le intriganti avventure della famiglia Forger raggiungeranno anche i cinema italiani, dato che Crunchyroll ha confermato la distribuzione del primo film anche da noi!

Oggi, 7 febbraio 2024, la celebre piattaforma di streaming e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato, a sorpresa, l’arrivo di SPY x FAMILY CODE: White, primo lungometraggio animato dedicato al simpatico universo spionistico ideato da Endo, anche nella nostra penisola. La data di debutto della pellicola nei cinema italiani è stata fissata al 24 aprile 2024, e per chi volesse vivere un’esperienza più vicina all’originale sarà possibile vedere il film anche col doppiaggio in giapponese e sottotitoli in italiano, ma sottolineiamo che Crunchyroll e Sony hanno confermato la disponibilità anche del doppiaggio in italiano.

Dopo l’ottima accoglienza riservata in Giappone, dove il film è uscito il 22 dicembre 2023, Loid, Yor e Anya si preparano a debuttare anche sui nostri grandi schermi con un’avventura del tutto originale, diretta da Takashi Katagiri e prodotta da Wit Studio e CloverWorks. La trama di questa pellicola ha un incipit piuttosto semplice, ma che porterà a risvolti inaspettati e potenzialmente molto distruttivi, che potrebbero mettere a rischio persino la pace nel mondo. Per aiutare la piccola Anya in una sfida culinaria organizzata all’Eden Academy, e cercare al contempo di entrare nelle grazie del preside cucinando il suo piatto preferito, la famiglia organizza un viaggio verso la regione d’origine della pietanza, portando anche avanti l’operazione Strix. Ma, ovviamente, le cose non andranno come sperato dai protagonisti.

Prima di salutarci, ecco un inaspettato crossover tra Spy x Family e Detective Conan, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Anya Forger. Fateci sapere cosa ne pensate di questo sorprendente arrivo nei cinema italiani del primo film di Spy x Family nei commenti.