Spy x Family su Crunchyroll: quando e a che ora arriva l'anime?

Spy x Family guiderà il palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll, ma quando e a che ora l'anime debutterà sul catalogo della piattaforma streaming? Ecco tutti i dettagli per arrivare puntuali al primo appuntamento con la famiglia Forger.

La serie manga di Tatsuya Endo, serializzata sull'app Jump+ di Shueisha, spicca per originalità e comicità. Dopo aver conquistato i lettori giapponesi con oltre 15 milioni di copie di Spy x Family vendute, WIT Studio e CloverWorks hanno deciso di produrne un adattamento anime. Questo, sta finalmente per fare il suo debutto ufficiale. Pronti a prendere parte all'Operazione Stryx e fare la conoscenza di Loid, Anya e Yor Forger?

La serie anime spy comedy è sicuramente una delle più attese di questa stagione. Dell'anime Spy x Family abbiamo già scoperto la opening attraverso un teaser trailer, ma a quando l'appuntamento con la premiere? Il primo episodio, arriva su Crunchyroll il 9 aprile alle ore 17:30.

Il mondo vive in uno stato di guerra fredda. Le nazioni di Ostania e Westalis combattono segretamente per ottenere informazioni sull'altra. La spia più talentuosa di tutta Westalis, l'agente Twilight, viene inviata in una missione top secret. L'uomo, ha il compito d'indagare sui movimenti di Donovan Desmond, un importante politico della nazione dell'Ostania.

La missione, che prende il nome di Operazione Strix, consiste nell'infiltrarsi in una riunione organizzata dalla scuola d'élite frequentata dal figlio di Donovan, Desmon. Per far ciò, Twilight assume l'identità di Loid Forger e compone una sua famiglia improvvisata. La buona riuscita della missione è affidata a sua "figlia" Anya e a sua "moglie" Lor.