Spy x Family: la curiosa similitudine tra Anya e Bunny di Sailor Moon

La serie più apprezzata della primavera è giunta ai saluti: Spy x Family tornerà in autunno con la seconda parte della Stagione 1. Ora che il primo cour dell’anime è terminato, i fan hanno tratto le loro conclusioni. Anya Forger, è l’erede di Usagi Tsukino di Sailor Moon?

Nel corso delle prime dodici puntate dell’adattamento prodotto da WIT Studio e CloverWorks, gli spettatori hanno potuto affezionarsi al personaggio di Anya, una dolce bambina orfana sin dalla nascita che possiede particolari poteri telepatici. Dolce, sincera e divertente, la figlia adottiva della famiglia Forger ha ricordato ai fan Usagi Tsukino, qui da noi meglio conosciuta con il nome di Bunny.

Le due protagoniste, l’una di Spy x Family, l’altra di Sailor Moon, possiedono molti tratti in comune. Anya, fa del suo meglio per dedicarsi allo studio, che però a causa del suo passato odia con tutto il cuore. Anche Usagi, non eccelle nelle materie scolastiche e nel corso dell’opera scritta e disegnata da Naoko Takeuchi più volte l’abbiamo vista ottenere risultati insufficienti.

Sia Anya che Bunny sono motivate dal cibo. La piccola Forger, ama le noccioline, tanto da considerarle il suo premio più ambito. L’eroina di Sailor Moon, invece, ama i dolci e in particolare le torte. Davanti a un piatto della loro portata preferita, le due protagoniste sono capaci di tutto.

Altra caratteristica che delinea la loro somiglianza è la goffaggine. Anche in educazione fisica, Anya è imbranata e impacciata, tanto da legarsi da sola provando a saltare la corda. Esattamente come la bambina, anche Usagi dimostra a più riprese di essere maldestra. Ecco degli sketch di Spy x Family con lo stile artistico di Sailor Moon.

Entrambi i personaggi, amano riposare e sono capaci di addormentarsi ovunque. Infine, se Anya non perde una puntata del suo programma preferito, “Spy Man”, Usagi gioca continuamente al videogioco “Sailor V”. I protagonisti di queste due serie fittizie, sono le loro fonti d’ispirazione. Secondo voi, per la scrittura di Anya, Tatsuya Endo si è ispirato alla protagonista di Sailor Moon?