Spy x Family: il destino della missione nella preview del quinto episodio

A solo un mese dalla premiere, Spy x Family è già uno degli anime più popolari. La divertente commedia sulla famiglia Forger ha saputo conquistare il pubblico, che attende con ansia l’uscita settimanale degli episodi. Ecco cosa succederà nel corso della quinta puntata dell’adattamento anime di WIT Studio e CloverWorks.

In Spy x Family 1x04 i Forger hanno affrontato una prova d’alta eleganza. Per la buona riuscita dell’Operazione Strix, l’agente Twilight necessita che sua figlia adottiva Anya riesca ad accedere all’Eden College. Tuttavia, i tre membri della famiglia hanno dovuto far fronte alle prove dell’housemaster del prestigioso istituto.

Al termine di un lungo colloquio, la pazienza di papà Loid è stata messa a dura prova. Cieco dalla rabbia, Twilight si scorda della prima regola di una buona spia e difende a spada tratta la sua finta famiglia. La missione sembra essere fallita, ma la benevolenza dell’elegant housemaster è provvidenziale.

Il quinto episodio, in uscita sabato 7 maggio 2022 in simulcast su Crunchyroll, si intitola “Will They Pass or Fail”, e come si può intuire dal nome deciderà il destino dell’Operazione Strix e della famiglia Forger. Per quale motivo, come possiamo vedere dalla clip in anteprima, Loid si ritrova a dover schivare un calcio sferrato da sua moglie Yor?