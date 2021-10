Spy X Family: Nuovi dettagli sull'anime di WIT e CloverWorks

Sono diversi mesi che si discute dell'adattamento animato di Spy X Family: nelle ultime ore sono state condivise nuove informazioni riguardo lo staff al lavoro sulla trasposizione dell'opera di Tatsuya Endo.

In calce alla notizia trovate un tweet condiviso dall'account @WSJ_Manga, in cui vengono riportati dettagli inediti sull'anime di Spy X Family: sembra che la trasposizione per il piccolo schermo sarà curata da CloverWorks e WIT Studio, con la regia affidata a Kazuhiro Furuhashi. Il design dei personaggi sarà invece opera di Kazuaki Shimada, mentre è molto probabile che il gruppo musicale (K)now Name si occuperà della sigla di apertura.

L'account di Twitter ha anche condiviso il nome dell'attore che doppierà il protagonista Loid Forger: si tratta di Takuya Eguchi, già conosciuto per il suo ruolo in opere quali "Haikyuu!!" e "My Love Story". Il tweet è stato accolto positivamente dai fan della serie, ansiosi di vedere le prime immagini dell'anime o un teaser, mentre secondo quanto è stato condiviso, l'opera sarà trasmessa nel corso del 2022.

Per chi non conoscesse il manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, si tratta della storia della spia conosciuta come Twilight, nome in codice del protagonista che sarà costretto a crearsi una finta famiglia per avvicinarsi al suo obiettivo. Se cercate altre informazioni sulla trama, ecco una nostra anteprima di Spy X Family.